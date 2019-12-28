https://static.news.ru/photo/55428a0c-2b8d-11ea-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Пользователи Интернета отреагировали на предложение депутата ГД снизить депутатам зарплаты, уравняв их с получкой простых граждан. Мнения высказывались в агрегаторе «Яндекс. Новости».

Большинство восприняло предложение Нилова как новогодний пиар-ход, один из них заявил, что депутаты «уже себе такую полушку накопили, что им без разницы, сколько у них зарплата будет». С ним согласен другой пользователь, который добавляет, что у каждого депутата в регионе есть свой бизнес и это точно не ларьки с пирожками.

Некоторые предложение Нилова восприняли серьёзно и даже поддержали, а некоторые и потребовали привести в действие «без всякого сарказма». И тех депутатов, которые проголосуют против — отозвать из Думы.

Пользователи вспомнили и цитаты Ленина о «развращающем влиянии высоких жалований», некоторые пришли к выводу, что спасти страну «от политического крах» может только «проснувшийся народ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у него есть готовая программа, которая позволит увеличить благосостояние россиян. Программа предусматривает принятие 12 важнейших законов.