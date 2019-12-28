https://static.news.ru/photo/8ffa0582-2b13-11ea-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у него есть готовая программа, которая позволит увеличить благосостояние россиян. Программа предусматривает принятие 12 важнейших законов.

Она называется «Десять шагов к достойной жизни». Один из первых — это национализация минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей.

Но вот не хотят принимать эти важнейшие законы, которые позволят нам всем дать приличную зарплату и нормальные деньги, — отметил Зюганов изданию НСН.

Он также раскритиковал за популизм первого зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Олега Нилова. Тот ранее предложил уравнять зарплаты депутатов и средние зарплаты россиян. По его словам, это будет этичным и моральным поступком, а также очень хорошим подарком для жителей страны к Новому году.

Не нужно Нилову заниматься популизмом, а нужно поддержать наши законы, — добавил Зюганов.

Ранее Росстат сообщил о росте числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума за период с января по сентябрь 2019 года. Количество таких граждан увеличилось на 100 тысяч человек, писал NEWS.ru.