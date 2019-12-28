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Росстат сообщил о росте числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума за период с января по сентябрь 2019 года. Количество таких граждан увеличилось на 100 тысяч человек.

Теперь доля бедных в стране составляет 13,1%, что на 0,1 п.п. выше показателя аналогичного периода прошлого года, передаёт «Интерфакс».

Эта данные имеют ярко выраженную сезонность, так как в IV квартале года бедных меньше из-за премий, а в I — больше. Поэтому наиболее корректным является сравнение с аналогичным периодом прошлого года, а не с предыдущим временным промежутком.

Как писал NEWS.ru, ранее Росстат представил прогноз, согласно которому число жителей России будет сокращаться в течение ближайших 16 лет. По мнению специалистов ведомства, к 2036 году население России уменьшится до 142,993 миллиона человек против 146,741 миллиона — число российских жителей на начало 2020 года.