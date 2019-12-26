https://static.news.ru/photo/4b00bedc-2832-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Росстат представил прогноз, согласно которому число жителей России будет сокращаться в течение ближайших 16 лет.

По мнению специалистов ведомства, к 2036 году население России уменьшится до 142,993 миллиона человек против 146,741 миллиона — число российских жителей на начало 2020 года. При этом женщин, согласно прогнозу, через 16 лет в России будет больше — 75,830 миллиона, мужчин же останется 67,163 миллиона. Таким образом, численность населения сократится на 134,9 тысячи человек. По мнению ведомства, миграционный прирост к 2036 году останется на уровне 2020 и не сможет компенсировать убыль населения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал прогнозируемым сокращение населения в России, которое связано со снижением числа женщин. По его словам, учитывая ситуацию, необходимо вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми. Росстат сообщил, что естественная убыль населения в стране составила 259,6 тысяч человек за январь–октябрь 2019 года.