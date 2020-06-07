Православные верующие отмечают праздник Святого Духа

Русская православная церковь 8 июня отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, который, согласно традиции, приходит сразу после Троицы.
Христианский праздник посвящён Святому Духу, поскольку именно Он сходит на апостолов, рассказал настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский,
Отмечается, что событие данного сошествия Святого Духа является началом христианской Церкви. Оно явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 июня в Москве открылись все православные храмы. Обязательным условием их работы стало соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, а значит, из-за пандемии коронавируса все прихожане и священнослужители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Подробности можно узнать из материала NEWS.ru.
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