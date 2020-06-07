Православные верующие отмечают праздник Святого Духа

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В Московском зоопарке появился на свет детёныш редких чёрных аистов. Этот вид пернатых занесён в Красные книги РФ, Белоруссии и нескольких других стран.

О рождении детёныша аиста сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По её словам, стабильного размножения данного вида удалось добиться только шесть лет назад. До этого проблема заключалась в крайне беспокойном...