Православные христиане отмечают 28 мая Вознесение Господне

https://static.news.ru/photo/f9178e2a-a0a4-11ea-a531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православные христиане 28 мая отмечают праздник Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня пути Иисуса Христа.

Вознесение отмечается 10 дней. Период празднования начинается в день отдания праздника Пасхи (за сутки до самого праздника) и завершается перед Троицей.

Согласно истории, Иисус провёл на земле после своего воскресения 40 дней. На 40-й день он отвёл своих учеников в селение около Иерусалима — Вифанию, где велел апостолам не покидать город без святого дара.

Христос благословил своих учеников и вознёсся на небеса на их глазах. А через 10 дней на апостолов сошёл Святой дух и дал им знание различных языков.

Как ранее писал NEWS.ru, Храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима примет первых верующих в ближайшие два дня. Об этом сообщил настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит Армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет.