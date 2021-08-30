Неизвестный обмазал солидолом 400 самокатов в Москве

Неизвестный испачкал солидолом электронные панели на 400 самокатах, которые сдают в аренду в районе Якиманка. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В правоохранительные органы обратились представители двух компаний, занимающихся краткосрочной арендой средств индивидуальной мобильности, которые заявили о порче имущества их организаций, — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошёл 26 августа, пострадали 400 моделей Nine Bot Max Pro по двум адресам на улице Крымский Вал и тоже по двум адресам на Ленинском проспекте. Размер материального ущерба сейчас оценивается.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.

Так, 29 июля таксист в Москве сбил 2,5-летнего мальчика на самокате. Ребёнок был госпитализирован.