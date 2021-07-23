В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

В России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188, — сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что в России до настоящего времени не определён статус средств индивидуальной мобильности. Разработкой соответствующего законопроекта занимается Минтранс, но актуальная редакция в МИД не поступала.

Ранее стало известно, что доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарёв погиб после столкновения с самокатом в Москве.