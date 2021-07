В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

Фото: Edith Geuppert/dpa

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к флешмобу #wewillROCyou в поддержку сборной России на Олимпийских играх и снялась в видеоролике, где в ходе брифинга отвечает на провокационные вопросы прессы, а также избивает манекен с надписью Press. В конце ролика она напрямую обратилась к спортсменам.

Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью, —...