Известный биолог погиб в Москве после столкновения с самокатом

Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарёв погиб после столкновения с самокатом в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал учёный, Кирилла Иванова.

Он уточнил, что 81-летний Пигарёв обычно ездит на работу на велосипеде. Накануне он ехал по Мосфильмовской улице и столкнулся с мужчиной на самокате. В результате оба участника аварии получили травмы и были доставлены в больницу. Учёному провели операцию, но спасти его не удалось.

В институте доктор биологических наук Пигарёв работал с момента основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Стоит заметить, что именно он разработал теорию, согласно которой организм проводит самодиагностику во время сна.

Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены, — заключил Иванов.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что возраст водителей электросамокатов нужно ограничить. По его словам, дети до семи лет не должны управлять такими транспортными средствами.