Таксист в Москве сбил ребёнка на самокате

В ДТП с самокатом на юго-востоке Москвы пострадал ребёнок 2,5 года. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на ГИБДД.

На юго-востоке столицы в ДТП пострадал 2,5-летний ребёнок на самокате. На улице Вертолётчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что в момент аварии мальчик был с бабушкой. Он госпитализирован с травмами головы, по данному факту проводится проверка.

В России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.

Ранее стало известно, что доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарёв погиб после столкновения с самокатом в Москве.