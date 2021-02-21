Правительство выделит деньги на социально значимую литературу

https://static.news.ru/photo/00ffd6f0-74e5-11eb-8205-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство предоставит государственную поддержку издателям социально значимой литературы. Это будет сделано в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Постановление о порядке и условиях таких мер подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что субсидии можно будет получить на издание новой литературы, которая на данный момент отсутствует на книжном рынке России.

Требования к таким изданиям — актуальность и оригинальное содержание. Кроме того, такие книги должны иметь социальную направленность: они могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни. Господдержка будет доступна тем организациям, которые работают на книжном рынке не менее одного года.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок будут опубликованы на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также на едином портале бюджетной системы России.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине нет проблем с доступом к книгам на русском языке. По его словам, только одному издательству было отказано во ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Но не из-за самого автора, а из-за предисловия, где были указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма.