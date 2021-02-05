Зеленский объяснил, в каких случаях отказывали во ввозе российских книг

https://static.news.ru/photo/537de884-67db-11eb-9112-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине нет проблем с доступом к книгам на русском языке.

По его словам, только одному издательству было отказано во ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине — это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, этот роман Булгакова издавали на Украине 39 раз, он включён в школьную программу, а на ввоз «Мастера и Маргариты» были выданы 14 разрешений.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на Украину из России ещё 18 книг. Причиной названа пропаганда «государства-агрессора». Украинские чиновники не пропустили в страну книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», поскольку на их обложках размещена реклама издательств «АСТ», «Эксмо» и поисковика «Яндекс». Эти компании находятся в чёрном списке на Украине.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году под запрет для ввоза на Украину попали шесть детских книг из России. Помимо пропаганды «государства-агрессора» в этих книгах была найдена пропаганда коммунистического государства и его символики. Совокупный тираж книг-отказников составил 45 тысяч экземпляров.