Правительство выделило дополнительные средства на поддержку семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин пописал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о ежемесячной выплате, которая зависит от среднедушевого дохода семьи.

Из бюджета в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства, — говорится в сообщении.

Также дополнительные средства выделены семьям, воспитывающим трёх и более детей. На эти цели в федеральном бюджете выделены 59 млрд рублей.

Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства, — подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, Путин предложил с 2022 года индексировать социальные выплаты в соответствии с фактической, а не прогнозной инфляцией. Глава государства также заявил, что в России началось формирование системы поддержки семей с детьми, начиная с момента ожидания появления малыша и до окончания ребёнком школы.