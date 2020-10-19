Правительство выделило 35 млрд рублей на поддержку безработных

https://static.news.ru/photo/fafcb72a-11ff-11eb-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ дополнительно выделяет 35 млрд рублей на поддержку безработных. Как заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин, уже подписано соответствующее распоряжение.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает оказывать поддержку людям, потерявшим работу, в том числе и из-за пандемии коронавируса. По словам Мишустина, им назначалось максимальное пособие по безработице, кроме того, предоставлялись также выплаты на несовершеннолетних детей.

На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели свыше 165 млрд рублей. Дополнительно правительство выделяет более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах, — сказал Михаил Мишустин.

Он обратил особое внимание на важность получения людьми выплат своевременно и регулярно. Премьер заметил, что правительство должно поддержать всех, кто оказался в непростой ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что 13,5% россиян — а это около 20 млн человек — признаны бедными. Такие данные приводил глава Минтруда Антон Котяков. Он также отмечал, что в сентябре в России было зарегистрировано 3,7 млн безработных. Однако, по его словам, это число снижается — уже к 9 октября на учёте в центрах занятости стояло 3,6 млн человек.