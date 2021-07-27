Правительство выделило 2,8 млрд рублей на доплату кураторам в колледжах

Правительство выделило почти 2,8 млрд рублей на доплату кураторам в колледжах и техникумах за дополнительную нагрузку. Выплаты начнутся с 1 сентября и будут составлять по пять тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в 2021 году будет направлено 2,79 миллиарда рублей, — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, взявших на себя дополнительную нагрузку. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Минпросвещения должно проконтролировать их распределение и отчитаться до 25 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на дополнительные выплаты учителям за классное руководство из бюджета в ближайшие три года будет выделено 225 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. Выплаты затронут около 800 тысяч человек.