Правительство установило порядок оказания помощи россиянам за границей

https://static.news.ru/photo/cf96fd60-768d-11ea-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: haiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кабмин утвердил порядок оказания помощи для россиян, которые остались за границей из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.

Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной поддержки и помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, — говорится в заявлении.

Ранее представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала о механизме оказания материальной помощи за счёт средств МИД РФ для российских граждан. Также она напомнила и о тех мерах, которые уже приняты.

Как писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин пообещал москвичам выплатить вторую часть матпомощи после 14 апреля.