Правительство создало информационный ресурс «Объясняем.рф»

Правительство России на фоне фейков и слухов в соцсетях и СМИ запускает работу информационного ресурса «Объясняeм.рф», сообщил вице-премьер Дмитрий Чeрнышенко. Он отметил, что на портале будет публиковаться только проверенная и достоверная информация, передаёт ТАСС.

По словам вице-премьера, власти страны видят, что в сложившейся cитуации в социальных сетях и СМИ размещается колоcсальный поток информации. При этом в ней содержится множество фейков и cлухов.

Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени, — сказал он.

Ресурс будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф», сообщил Чернышенко. По его словам, на портале уже приведены ответы на актуальные вопросы по всем сферам деятельности, волнующие россиян. В частности, опубликована информация о том, повлияет ли текущая ситуация в стране на социальные выплаты, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости.

Председатель Гоcдумы Вячеслав Володин ранее одобрил предложение комитета по безопасности и противодействию коррупции разработaть законопроект об уголовной отвeтственности за публичные фейки, связанные с действиями Вооружённых сил России. Первые предложения поступят уже в ближайшем будущем.