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15 июля 2025 в 18:14

Власти Украины призвали ЕС заняться доходами России

Глава МИД Украины Сибига призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал «лишить Россию ресурсов». На своей странице в соцсети Х он написал, что во время заседания глав МИД стран ЕС он потребовал сократить возможность Москвы получать доходы от нефти, чтобы создать паритет.

В общих интересах лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от продажи нефти. Санкции больше откладывать нельзя. Нам нужен паритет с Россией в военном потенциале и оборонной промышленности, — написал Сибига.

Ранее Сибига сообщил, что в Министерстве иностранных дел Украины появится отдельное управление по работе с недружественными странами. Также в структуре МИД создадут подразделения по направлению НАТО и санкционной политике. К недружественным странам Украина относит Россию, Беларусь и КНДР.

До этого представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что дискуссия о вступлении страны в НАТО приобрела токсичный характер. По его словам, все аргументы и контраргументы по этому вопросу уже многократно озвучены, но обсуждение продолжает ходить по кругу, не приводя к конструктивным результатам. Чиновник отметил, что каждый новый раунд переговоров возвращается на «одну и ту же тропу».

Андрей Сибига
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Россия
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