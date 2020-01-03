Российский кабинет министров в 2020 году собирается разработать и утвердить 230 законопроектов. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
План состоит из шести разделов. Поправки коснутся надзорной деятельности, экономического развития, научно-технического прогресса, цифровизации и повышения качества жизни,
Ранее NEWS.ru писал, что Медведев подписал постановление, в соответствии с которым власти регионов получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в 2019 году.
Согласно документу, деньги
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен