Фото: government.ru

Российский кабинет министров в 2020 году собирается разработать и утвердить 230 законопроектов. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

План состоит из шести разделов. Поправки коснутся надзорной деятельности, экономического развития, научно-технического прогресса, цифровизации и повышения качества жизни, говорится на официальном сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведев подписал постановление, в соответствии с которым власти регионов получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в 2019 году.

Согласно документу, деньги распределены между субъектами Федерации, занимающими места с 1-го по 71-е как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности.

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