Выпускников вузов предложили обеспечить первой работой от государства

Российскому правительству предложили обеспечить молодых специалистов, закончивших вузы и ссузы, первой работой. Как сообщило РИА Новости, инициатива принадлежит благотворительному фонду «Сердце лидера». Письмо направлено на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова.

Если же окажется, что предложить работу выпускнику учебного заведения не смогли, то его обеспечат выплатами в размере МРОТ, которые он сможет получать ежемесячно в течение года.

Чтобы подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность государства предлагать выпускникам, получившим бесплатное профессиональное образование, первое рабочее место по специальности, — сказано в инициативе.

Кроме того, по мнению её авторов, такая практика поможет избежать разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке.

Авторы обращения отмечают, что сегодня сложилась такая ситуация, при которой работодатели предъявляют слишком высокие требования к выпускникам вузов в плане опыта работы. Около года уже должны отработать молодые специалисты, чтобы их взяли куда-то по профессии. В итоге не найдя места, они идут на низкоквалифицированную работу, которая не требует специальных умений, знаний и навыков.

Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей готовы проиндексировать зарплаты своих сотрудников в этом году. Существенная часть увеличит зарплаты всем, кто работает в штате, на 4–6%.