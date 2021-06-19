Работодатели заявили об индексации зарплат в этом году

https://static.news.ru/photo/a726d7ac-d22f-11eb-966c-96000091f725_660.jpg Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Более половины российских работодателей готовы проиндексировать зарплаты свои сотрудников в этом году. Существенная часть увеличит зарплаты всем, кто работает в штате на 4–6%, сообщает «Коммерсант».

О намерении проиндексироват ь или повысить зарплаты сотрудникам свидетельствуют данные исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Рынок труда глазами работодателей 2021». Согласно результатам исследования, индексировать зарплату собирается 63% работодателей. А 42% поднимут заработную плату своих работников.

Небольшая категория работодателей — 7% готова проиндексировать зарплату сотрудников выше, до 7%, тогда как ранее заявлялось до 5%. Ещё 17% компаний готовы поднимать зарплату своих сотрудников точечно.

Данные сервиса по поиску работы показывают, что в среднем предлагаемая зарплата в России в мае выросла на 7% до 48,3 тысяч рублей — по сравнению с январём этого года. Однако, больше денег работодатели склонны предлагать только отдельным специалистам, занятым в медицине и фармацевтике.

Выросло с 40% до 44% число работодателей, готовых расширять штат. Не планируют таких изменений 33% компаний. О сокращениях штата заявляют 4% компаний, тогда как в прошлом году их было 14%.

Как сообщалось ранее, россияне поучаствовали в опросе сервиса «Работа.ру» — они назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья. Оказалось, что граждане хотели бы в среднем получать 131,6 тысячи рублей в месяц. Что касается уровня счастья, женщины оценили его выше, чем мужчины.