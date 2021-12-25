Правительство пообещало рост тарифов ЖКХ до 4%

Рост тарифов ЖКХ будет ограничен на уровне 4% в год, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, в случае повышения стоимости строительных материалов будет проводиться меньше ремонтов. Об этом сообщает ТАСС.

Станет меньше ремонтов. Их попросту не на что будет делать. Следовательно, надёжность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет. Что же тут хорошего? — рассказал Хуснуллин.

Хотя решение ограничить рост тарифов он считает верным, Хуснуллин отметил необходимость наведения порядка в сфере ЖКХ, иначе не избежать недовольства жителей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в следующем году могут ввести выплаты для полных семей с детьми от 7 до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. Таким образом парламентарий прокомментировала заявление президента России о том, что нужно обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы.

Она добавила, что неполные семьи с детьми могут получать выплаты, даже если родитель не платит алименты. В случае с детьми-инвалидами выплата положена до 23 лет, пока ребёнок учится на очной форме обучения в вузе или колледже. Депутат пояснила, что меры будут разрабатываться в следующем году, тогда же их могут ввести.