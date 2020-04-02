Правительство намерено обеспечить квартирами 221 ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/6cdc623c-7520-11ea-a729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с инициативой. Он предложил выделить средства на квартиры для 221 ветерана ВОВ.

Сегодняшний день был насыщенный, и одним из приятных событий стало то, что я внёс в правительство предложение о выделении средств на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны, — заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что документ уже подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Средства будут выделены через Минстрой.

NEWS.ru ранее писал о другом сообщении Хуснуллина. Он заявил о слишком высокой ставке по ипотеке в России. На сегодняшний день она составляет порядка 9%.