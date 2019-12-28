https://static.news.ru/photo/aae1b574-2b46-11ea-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты внесён в Государственную думу. Инициатором выступило правительство.

Документ, опубликованный в Системе обеспечения законодательной деятельности, должен способствовать развитию безбарьерных платных дорог в стране.

Также в тексте проекта появляется запрет на введение преференций для транспорта владельцами трасс.

Как писал NEWS.ru, ранее Минтранс предложил установить штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Водителям придётся отдать за такое нарушение от 2,5 до 10 тыс. рублей. Штраф за первичное нарушение составит 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении платёжного режима в течение года штраф составит 10 тыс. рублей, хотя оплатить его можно со скидкой. Предполагается, что фиксировать нарушения будут камеры в пунктах взимания платы.