Правила приёма в вузы детей военнослужащих начнут работать с этого года

Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дети военнослужащих, раненных или погибших во время спецоперации России на Украине, смогут воспользоваться льготным правом на получение высшего образования уже в предстоящем учебном году, сообщили в Минобрнауки РФ. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределённых каждому учреждению.

Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составляют дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности, — говорится в сообщении.

В ближайший месяц ведомство должно разработать методические рекомендации по приёму детей военнослужащих и сотрудников других госорганов и направить их в вузы. Известно, что приёмная кампания начнётся не позднее 20 июня 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке детей тех военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на территории Украины. В частности, в документе говорилось о создании квоты в вузах.

Ранее беженцам из Донбасса разъяснили порядок поступления в российские вузы. Их примут на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан.