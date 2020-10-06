Права бабушек и дедушек на воспитание внуков могут закрепить законодательно

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Депутаты Государственной думы решили узаконить воспитание детей во время их пребывания у бабушек, дедушек и других близких родственников — например, у совершеннолетних братьев и сестёр. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс и в закон «Об опеке и попечительстве».

Документ на рассмотрение парламентариев внесла группа депутатов «Единой России». Главное условие, которое оговорено в предлагаемых нормах, это желание самого ребёнка и согласие его родителей, передаёт ТАСС.

Как пояснили авторы инициативы, согласно действующему законодательству, временное нахождение ребёнка у родственников — в том числе в случае совместных поездок — ничем не отличается от ситуации, при которой он находится с чужими для него людьми. Юридически это квалифицируется как отсутствие родительского попечения, что формально переводит такие отношения в сферу компетенции органов опеки.

Сейчас родители и бабушки с дедушками пытаются решить вопрос с помощью оформления нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют родственникам находиться с внуком или внучкой и защищать интересы ребёнка.

Однако, во-первых, это влечёт для семей дополнительные финансовые издержки, а во-вторых, юридическая природа таких доверенностей и вовсе спорна, так как речь в них идёт о временном возложении полномочий законного представительства, но такая процедура противоречит законодательству.

Кроме того, нынешняя редакция Семейного кодекса не оговаривает и ситуации, когда родители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности. Таким образом, назначение близких родственников в качестве временных опекунов происходит по той же процедуре, что и в отношении посторонних для ребёнка людей. Тот факт, что бабушки, дедушки, братья и сёстры в реальной жизни часто влияют на воспитание ребёнка, совершенно не учитывается.

Закон «Об опеке и попечительстве», в свою очередь, может быть дополнен нормой о том, что в качестве такового лица могут быть назначены бабушка, дедушка, совершеннолетний брат или сестра ребёнка. Они будут оставаться в таком статусе до момента принятия уполномоченным органом решения о назначении нового законного представителя.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство поддержало инициативу «Единой России» запретить государственным организациям забирать детей из их семей без решения суда.