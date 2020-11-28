Познер сравнил уровень образования своих ровесников и молодёжи

https://static.news.ru/photo/b6660d60-3161-11eb-bd63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Журналист Владимир Познер порассуждал на тему различий между молодёжью и людьми его поколения. По словам 86-летнего телеведущего, представители его возраста образованнее. По крайней мере, подчеркнул журналист, он не видит доказательств обратного.

Как сказал Познер, существует распространённое мнение, согласно которому современная молодёжь общается с людьми гораздо более грубо в сравнении с представителями старшего возраста. По мнению ведущего, это не так. Познер при этом подчеркнул, что в разговоре лично с ним «попробуй грубо ответь». Как заметил журналист, вежливость человека не зависит от того, к какому поколению он принадлежит. Она зависит от воспитания, которое дали родители.

И та идея, которая сегодня существует, что детям надо давать полную свободу, — я думаю, что это глубоко порочная идея. Потом вырастает маленький деспот. Иногда, я считаю, очень полезно дать хорошенько словесно, чтобы человек понимал, что есть вещи, которые делать нельзя, — говорится на сайте ведущего.

Как ранее передавал NEWS.ru, по мнению Познера, Советский Союз имел определённые черты «фашизма». По его мнению, не следует принимать всерьёз и нужно даже с пониманием относиться к ностальгии многих людей по советскому прошлому.