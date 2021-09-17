Познер рассказал, в каком случае отменят закон об иноагентах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:23, 19 сентября 2021
Владимир ПознерФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущий Владимир Познер считает, что закон об иностранных агентах может быть отменён новым составом Государственной думы. А сам закон направлен на борьбу с оппозицией. Об этом журналист рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он существует, но в один прекрасный день может быть такой состав Государственной думы, что может его отменить. То, что я противник этого закона, — это другое дело. Это репрессивный закон, он используется в основном для борьбы с противниками или оппозиционными силами, поэтому я против него, — заявил Познер.
Он добавил, что наличие подобного закона в других странах не оправдание.
У некоторых наших деятелей есть такая странная привычка: когда надо оправдать какой-то у нас закон, то говорят: «А вот в Америке это есть, или во Франции есть», а когда у нас нет какого-то закона и мы говорим, что у них есть, то они говорят: «А они нам не указ». Это очень такое своеобразное суждение, — объяснил телеведущий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах не отменят из-за риска давления Запада на СМИ и политику РФ. Захарова подчеркнула, что в России относительно щадящие рамки закона в сравнении с его американским аналогом.