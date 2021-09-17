Познер рассказал, в каком случае отменят закон об иноагентах

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В этом году на сайт ЦИК устроены беспрецедентные кибератаки в ходе голосования. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Её слова приводит ТАСС.

У нас сейчас действительно такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было, — отметила глава ЦИК. По её словам, большая часть атак осуществляется...