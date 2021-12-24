Познер раскрыл причину негативного образа России, преподносимого на Западе

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер рассказал в своём блоге «Познер.Online», почему в западных СМИ Россию чаще всего представляют с негативной подачей. По его словам, этот образ формируют западные политики и СМИ, и это происходит в последние двадцать лет, в то время как ранее — в годы Второй мировой войны и в эпоху перестройки вплоть до 1995 года — отношение было иным.

А дальше изменилась политика, и, соответственно, так называемые свободные средства массовой информации тоже изменились. Вы не найдёте на американском телевидении ни одного позитивного слова о России, — объяснил телеведущий.

Он также отметил, что найти информацию, например, о том, что в Москве есть довольно вкусные рестораны, весьма непросто из-за того, что все материалы, публикуемые в иностранных СМИ, в основном отрицательные. По его мнению, альтернативную информацию готово искать очень малое число людей.

Нет, если вы приложите усилия, то вы можете найти другую информацию, но сколько людей прилагают усилия? — задался вопросом журналист.

Познер также подчеркнул, что в западных СМИ обычно более свободно освещают внутреннюю политику, чем российские коллеги, однако он констатировал факт, что «в некоторых вещах нет свободы слова».

И кстати говоря, её стало меньше с годами. Она была гораздо больше, — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер вернётся на Первый канал с новыми выпусками авторской программы «Познер». Журналист объявил, что собирается приглашать интересных людей, даже если они малоизвестны.