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Познер обновит идею своей передачи на Первом канале

18:16, 04 октября 2021
Познер обновит идею своей передачи на Первом канале Владимир Познер Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Телеведущий и журналист Владимир Познер вернётся на Первый канал с новыми выпусками авторской программы «Познер». Ведущий собирается приглашать интересных людей, даже если они малоизвестны.

После съёмок фильма о России, после поездки по нашей стране, в которой я встречался с большим количеством интересных и ярких людей, мне бы очень хотелось хотя бы раз в месяц приглашать к себе в студию жителей из разных российских городов, нестоличных. И ещё я буду стремиться к тому, чтобы приглашать не только известных, но и малоизвестных людей, однако чрезвычайно интересных, с моей точки зрения, — рассказал Познер.

Первым гостем будет актриса Ингеборга Дапкунайте. Она является заслуженной артисткой Литовской ССР и обладательницей премии «Ника» 1995 года за лучшую женскую роль. Дапкунайте известна по таким фильмам, как «Интердевочка», «Морфий», «Ганнибал: Восхождение». Также актриса является сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Программа «Познер» выйдет в эфир 4 октября в 00:15.

Ранее стало известно, что Первый канал направит доход с «Голоса 60+» на благотворительность. Деньги направят фонду «ГАЛЧОНОК» для помощи детям и подросткам с церебральным параличом и другими тяжёлыми нарушениями.

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