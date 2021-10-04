Познер обновит идею своей передачи на Первом канале

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Комиков из команды «Камызяки» проекта «Игра» Александра Панекина и Дениса Дорохова, поцеловавшихся во втором выпуске шоу на телеканале ТНТ, стоит отправить работать на Крайний Север в исправительно-трудовой лагерь, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также назвал артистов «негодяями» и призвал выгнать их с ТВ «к чертям собачьим», а ТНТ — оштрафовать на крупную сумму.

Проверить, откуда они взялись — такие негодяи, выгнать их к чертям собачьим. За такое хулиганство отправить их куда-нибудь на Крайний Север работать в ИТЛ. Хамский, циничный вызов обществу, такое отношение...