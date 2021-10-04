Познер обновит идею своей передачи на Первом канале
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:16, 04 октября 2021
Владимир ПознерФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Телеведущий и журналист Владимир Познер вернётся на Первый канал с новыми выпусками авторской программы «Познер». Ведущий собирается приглашать интересных людей, даже если они малоизвестны.
После съёмок фильма о России, после поездки по нашей стране, в которой я встречался с большим количеством интересных и ярких людей, мне бы очень хотелось хотя бы раз в месяц приглашать к себе в студию жителей из разных российских городов, нестоличных. И ещё я буду стремиться к тому, чтобы приглашать не только известных, но и малоизвестных людей, однако чрезвычайно интересных, с моей точки зрения, — рассказал Познер.
Первым гостем будет актриса Ингеборга Дапкунайте. Она является заслуженной артисткой Литовской ССР и обладательницей премии «Ника» 1995 года за лучшую женскую роль. Дапкунайте известна по таким фильмам, как «Интердевочка», «Морфий», «Ганнибал: Восхождение». Также актриса является сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Программа «Познер» выйдет в эфир 4 октября в 00:15.
Ранее стало известно, что Первый канал направит доход с «Голоса 60+» на благотворительность. Деньги направят фонду «ГАЛЧОНОК» для помощи детям и подросткам с церебральным параличом и другими тяжёлыми нарушениями.