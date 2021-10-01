Первый канал направит доход с «Голоса 60+» на благотворительность

Первый канал покажет финал проекта «Голос 60+» в 21:30 1 октября. Собранный в ходе зрительского голосования доход будет направлен благотворительному фонду «ГАЛЧОНОК» для помощи детям и подросткам с церебральным параличом и другими тяжёлыми нарушениями.

Президент фонда Елизавета Муравкина рассказала, что во многих странах люди с церебральным параличом полноценно включены в общество.

Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» видит свою миссию в том, чтобы наши подопечные имели такое же качество жизни, как и их сверстники, могли самореализоваться и развиваться, иметь полноценную жизнь, в которой есть детский сад и школа, игры с друзьями, первая любовь, работа, семья — всё, что есть у нас с вами. Для этого нужна системная работа и поддержка неравнодушных людей, — сказала Муравкина.

Во время финала шоу на связь выйдет учредительница фонда актриса Юлия Пересильд с космодрома. 5 октября она отправится на Международную космическую станцию в рамках проекта «Вызов».

В заключительную стадию шоу вышли Мухамед Гайфулин и Пётр Урбановичус (команда Леонтьева), Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий (команда Газманова), Евгений Соломин и Николай Гусев (команда Лаймы), Андрей Михайлов и Ольга Котова (команда Намина).

Ранее сообщалось, что по заказу Первого канала продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм» начала съёмки сериала «Смерть манекенщицы». Его действие происходит в Москве в 1974 году.