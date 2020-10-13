Познер раскритиковал россиян за склонность преклоняться перед «барином»

https://static.news.ru/photo/cb521176-0d3d-11eb-814c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер критически высказался о менталитете многих россиян с их привычкой раболепствовать перед начальством.

В эфире своей авторской телепередачи на Первом канале журналист рассказал о том, как встретил на парковке возле «Лужников» водителя, припарковавшегося в неположенном месте.

Я подошёл к водителю и говорю: «Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя». Он как-то так виновато улыбается и отвечает: «Да я жду шефа». Я говорю: «А что, ваш шеф не может пройти 100 метров до стоянки?» Он выходит из машины и говорит: «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России...» — поделился Познер.

Он передал начальнику водителя горячий привет и добавил, что его подчинённый с тем же успехом мог назвать руководителя барином.

У нас ведь никто не подойдёт к этой машине и не скажет: «Почему вы тут стоите?» А во многих странах не только подойдут, но и вызовут полицию, — посетовал телеведущий.

Он выразил надежду, что однажды в России пропадёт подобное восприятие начальства.

Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживёте, — уточнил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Познер призвал тех, кто отрицает существование коронавируса, всё равно носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию из уважения к окружающим.