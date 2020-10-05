Познер призвал COVID-диссидентов носить маски

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналист Владимир Познер считает, что человек имеет право отрицать существование коронавируса. Однако, по его словам, такие люди должны носить маски и перчатки, когда посещают общественные места.

Телеведущий отметил, что исходит из собственной безопасности и не хочет, чтобы кто-то мог его заразить, передаёт «Москва FM».

Человек не хочет верить в существование COVID-19 — это его право, пускай не верит. Поскольку я лично убеждён в существовании [вируса], и я не хочу, чтобы он, этот человек, меня заразил. Поэтому, будьте любезны — носите маску, перчатки, когда вы идёте в тем места, где это требуется. Если нет — тогда я попрошу, чтобы вас оштрафовали, чтобы в следующий раз вы подчинялись правилам, — подчеркнул он.

Познер отметил, что не сомневается в существовании коронавируса и делает всё возможное, чтобы избежать заражения.

Накануне, как писал NEWS.ru, Познер раскритиковал отрицающих коронавирус людей. Он считает, что они вредят не только своему здоровью, но и окружающим. Телеведущий предложил им жить в вольере.