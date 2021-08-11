Познер о защите прав русских: «если их притесняют, то больше в России»

Телеведущий Владимир Познер не поддержал идею заместителя управделами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы о введении должности уполномоченного при президенте по правам русских. В разговоре с NEWS.ru журналист рассказал, что в мире русских не притесняют.

Он отметил, что считает идею священника «чрезвычайно странной и труднообъяснимой».

Я не знаю, откуда преподобный решил, что русских притесняют. Я много езжу по разным странам и уж чего-чего, а русских нигде не притесняют. Если их притесняют, то больше всего в самой России, как мне кажется. Поэтому я к этому предложению отношусь, мягко говоря, скептически, — подчеркнул Познер.

По его словам, назначить нового уполномоченного несложно, но «реально это абсолютно пустое».

Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ в свою очередь заявила NEWS.ru, что они «не комментируют личное мнение владыки Саввы».

11 августа епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что в России следует учредить должность уполномоченного при президенте по правам русских. Священнослужитель пояснил, что в последнее время в СМИ часто сообщали о притеснениях русских людей как в России, так и за её пределами. Кроме того, неоднократно говорилось о трудностях, с которыми сталкиваются русские люди, желающие получить гражданство РФ и переехать в страну.