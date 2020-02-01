https://static.news.ru/photo/d6eccf4e-4484-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Решение главы Крыма Сергея Аксёнова об увольнении должностных лиц в горсовете Керчи после скандала с блокадниками было абсолютно верным. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Чиновники допустили грубейшую ошибку, решив, что они могут не очень вежливо вести себя по отношению к ветеранам, сказал сенатор в интервью газете «Взгляд.ру».

Зная Аксёнова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены, — то на 99 процентов так оно и будет. И это хорошая наука для всех чиновников, — отметил Цеков.

Он добавил, что другим чиновникам теперь неповадно будет, они должны учиться и думать, как себя вести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чиновницы, вручившие пережившим блокаду ветеранам хлеб, не имели злого умысла. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, они уволены за глупость. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи Мая Хужина уходит в отставку, однако позже чиновница заявила, что отзывает своё заявление, объяснив случившееся «сиюминутной слабостью».