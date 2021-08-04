Появилось видео с места крушения Су-35 под Хабаровском

В Сети появилось видео с места крушения самолёта Су-35 в Хабаровском крае. В кадре видно, что борт упал в лесном массиве, пишет «112».

Ролик, по всей видимости, снят также с борта летательного аппарата. Какого именно — неизвестно. На земле посреди места крушения разбросаны обломки самолёта. К счастью, тел погибших нет — во время крушения никто не пострадал.

Ранее самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области. Борт вылетел из аэропорта Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт поднялся в воздух, однако через четыре минуты после взлёта пилот катапультировался. Сообщается, что судно упало в 50 км от посёлка Смирных.