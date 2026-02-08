Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева

Появились подробности подготовки к покушению на генерала Алексеева Исполнители покушения на генерала Алексеева могли следить за ним больше месяца

Подозреваемые по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева могли следить за военачальником минимум полтора месяца, пишет Daily Storm. Как сообщает источник, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, которую называют одной из возможных пособниц, подыскивала жилье в ЖК на Волоколамском шоссе, чтобы поселиться поблизости от офицера. В итоге ей удалось арендовать квартиру всего в двух этажах от Алексеева.

На протяжении этого времени она активно знакомилась с соседями, писала в общедомовом чате, обращалась за помощью, делилась бытовыми советами и критиковала работу управляющей компании. Параллельно, по данным канала, женщина собирала информацию о передвижениях генерал-лейтенанта и уточняла нюансы доступа в дом.

Еще один предполагаемый пособник исполнителя — 66-летний Виктор Васин — жил на северо-западе Москвы, работал в сфере предпринимательства и менеджмента. В 1980-е годы Васин окончил офицерские курсы по специальности «Инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи. В 2000-х и 2010-х он безуспешно пытался вести бизнес в России.

Ранее появилась информация, что предполагаемый исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Любомир Корба был знаком с Васиным. В материалах дела говорится, что киллер в 2005–2020 годах регулярно направлял денежные переводы Васину. В этот период Корба преимущественно проживал на Украине.