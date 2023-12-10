Появилась запись переговоров с увидевшим пожар на самолете S7 диспетчером «112»: пилоты севшего в Толмачево самолета узнали о пожаре от диспетчера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилоты самолета S7 Airlines, который 8 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево, узнали о помпаже двигателей от диспетчера, сообщил Telegram-канал «112» и опубликовал аудиозапись переговоров. Из записи следует, что диспетчер, который наблюдал за боингом с вышки, через несколько минут после взлета сообщил экипажу о возгорании обоих двигателей.

Сибирь 2502, у вас пожар обоих двигателей, — заявил диспетчер.

После этого, по данным канала, летчики связались с командным пунктом и сообщили, что смогли стабилизировать параметры двигателя. Затем самолет совершил посадку в аэропорту отбытия. Изначально боинг выполнял рейс из Новосибирска в Москву.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Эксперты осмотрели место происшествия и продолжают комплекс проверочных мероприятий.

Ранее самолет авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Экипаж боинга подал сигнал о чрезвычайной ситуации над морем. По предварительным данным, в кабине пилотов произошла разгерметизация.