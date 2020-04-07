Потерявший жену из-за коронавируса физик Казарян умер в Москве от пневмонии

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Советский и российский физик Мишик Казарян умер в Москве. У него диагностировали пневмонию. Учёному было 72 года.

Накануне супруга исследователя — гинеколог Арпик Асратян — скончалась в одном из столичных медицинских центров. Женщину госпитализировали с положительным тестом на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), пишет «Московский Комсомолец».

Мишик Казарян — известный физик, разработал самый яркий импульсно-периодический лазер для видимой области спектра. За это достижение он в 1980-м получил Государственную премию СССР. До конца жизни специалист трудился в институте им. Лебедева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная российская певица Надежда Бабкина уже шестой день как госпитализирована в частную клинику и введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

По данным на утро 7 апреля 2020 года, более 1,3 млн человек в мире заражены COVID-19. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России было зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов, поправились 406 человек.