Белоруске Юлии Гориной, которая в 1999 году была обнаружена на рязанском вокзале, предложили выйти замуж.
Предложение ей сделал её молодой человек Илья Крюков в прямом эфире радио «
Гориной было четыре года, когда она пропала из поезда, следовавшего из Минска в Осипович. Её поиски были безрезультатными. Однако в августе 2019 года молодой человек Юлии связался с пуховичской милицией, чтобы помочь отыскать воспитаннице интерната родителей.
Как ранее писал News.ru, под Нижним Новгородом нашли живой заблудившуюся девочку. Пятилетний ребёнок провёл в лесу три с половиной дня без воды и еды.