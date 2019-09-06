Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Белоруске Юлии Гориной, которая в 1999 году была обнаружена на рязанском вокзале, предложили выйти замуж.

Предложение ей сделал её молодой человек Илья Крюков в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Молодой человек достал заранее подготовленное кольцо, чем удивил девушку. Именно он помог отыскать родителей Гориной.

Гориной было четыре года, когда она пропала из поезда, следовавшего из Минска в Осипович. Её поиски были безрезультатными. Однако в августе 2019 года молодой человек Юлии связался с пуховичской милицией, чтобы помочь отыскать воспитаннице интерната родителей.

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