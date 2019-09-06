https://static.news.ru/photo/378e60aa-b7ff-11e9-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Белоруске Юлии Гориной, которая в 1999 году была обнаружена на рязанском вокзале, предложили выйти замуж.

Предложение ей сделал её молодой человек Илья Крюков в прямом эфире радио « Комсомольская правда ». Молодой человек достал заранее подготовленное кольцо, чем удивил девушку. Именно он помог отыскать родителей Гориной.

Гориной было четыре года, когда она пропала из поезда, следовавшего из Минска в Осипович. Её поиски были безрезультатными. Однако в августе 2019 года молодой человек Юлии связался с пуховичской милицией, чтобы помочь отыскать воспитаннице интерната родителей.

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