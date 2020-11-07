«Для многих это станет открытием»: психологи назвали плюсы потери работы

Во время пандемии россияне массового теряют работу. Безработица в стране за последний год выросла аж в шесть раз. Увольнения морально «добивают» людей, которые и так подавлены из-за страха перед коронавирусом. О том, как пережить потерю заработка в такой непростой период и настроиться на поиск нового места, — в материале NEWS.ru.

Благодаря работе человек получает не только деньги, но и чувство принадлежности к определённой группе, возможность быть признанным и самореализоваться. Тем не менее финансовое благополучие в этом списке является самым важным, так как отвечает за ощущение базовой безопасности. По этой причине потерю дохода человек воспринимает как угрозу выживанию, пояснила в разговоре с NEWS.ru антикризисный психолог Наталья Никифорова.

Человек, которого уволили во время пандемии, ощущает сразу два нарушения своей базовой безопасности — потерю заработка и страх отложенной смерти. Ведь многие боятся, что вирус доберётся и до них. Из-за двойного стресса у людей возникают нервные срывы, мысли о безысходности и о том, что шансов найти новую работу сейчас нет. Наталья Никифорова антикризисный психолог антикризисный психолог

Относительно легко потерю работы переносят женщины — психологически они в шесть раз выносливее мужчин. Кроме того, некоторые из них не желают строить карьеру и готовы переложить обязанность по финансовому обеспечению семьи на супруга. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила нейропсихолог Александра Кондрахина.

У мужчин же в генетической памяти заложено желание быть победителем и «добытчиком». Оно передаётся через поколения, и зачастую человек его даже не осознаёт. По этой причине представители сильного пола особенно тяжело переживают увольнение, поясняет специалист.

Однако не стоит забывать о том, что любая кризисная ситуация даёт возможность человеку совершенствоваться и развиваться.

Для многих это станет большим открытием, но на увольнение можно посмотреть немного шире. Потеря работы даёт возможность психике и организму человека «перезагрузиться» и выйти на новый уровень. Для получения чего-то нового в жизни иногда приходится распрощаться со старым. Будьте честны с собой и ответьте на вопросы: действительно ли предыдущая работа приносила вам большое удовольствие, и стоит ли расстраиваться из-за потери этого места? Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Так может быть сейчас как раз настало время научиться новому или сменить надоевший офис? Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

План действий

Андрей Аркуша/Global Look Press

После увольнения рекомендуется взять небольшую паузу. Несколько дней можно погоревать и обдумать произошедшее. Затем следует выписать на одном листе все свои навыки, а на другом — профессии, которые предполагают наличие этих умений.

Выпишите только те профессии, которые приходятся вам по душе. И обратите внимание на то, каких навыков вам для них не достаёт. После устраивайтесь на работу, возможно, даже временную. Главное, чтобы на ней была возможность совершенствовать необходимые умения. Это позволит стать специалистом в любимом деле, — пояснила Кондрахина.

Также стоит обратить внимание на то, с каким настроением вы занимаетесь поиском новой работы. Ведь походы на собеседования с мыслями о грядущем провале не принесут результата и только усугубят стресс, поясняет Никифорова.

Работодатели склонны отказывать напряжённым и неуверенным людям. И после каждого такого собеседования тревога у соискателя будет только усиливаться, — рассказала антикризисный психолог.

По этой причине перед собеседованием следует морально настроиться на положительный исход и подумать о том, что потеря работы — не крах, а время перемен, подытожила Никифорова.