Поступающим в российские вузы понадобится электронная подпись

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Российским абитуриентам при подаче документов для поступления в вуз через Сеть понадобится сертификат электронной подписи, который можно будет получить в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы Федеральной кадастровой палаты РФ.

Центры ФКП входят в соответствующий перечень Минкомсвязи. Наличие у абитуриента квалифицированной электронной подписи будет необходимым условием для дистанционной подачи документов по списку университета или института. Сертификат сможет получить каждый гражданин России, достигший возраста 14 лет. Оформление подписи будет происходить в удостоверяющем центре с аккредитацией от Минкомсвязи.

Использование сертификата особенно актуально на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, данная практика существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих из разных регионов страны и упрощает их взаимодействие с приёмными комиссиями, — приводит сообщение пресс-службы Кадастровой палаты ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно будет выделено в российских вузах. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены.

В Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.