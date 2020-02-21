https://static.news.ru/photo/a6a91e5c-54d6-11ea-aff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США следит за процессом над американцем Джином Мироном Спектором. Ему окажут консульскую помощь.

Защита граждан США за рубежом — наш высший приоритет, — заявили «Интерфаксу» в американском посольстве.

В дипмиссии добавили, что окажут Спектору любую возможную консульскую помощь. При этом в консульстве заявили, что из соображений конфиденциальности не могут предоставить дополнительную информацию.

Отмечается, что Джин Спектор стал фигурантом дела о взяточничестве. Его подозревают в посредничестве между взяткодателем и бывшей советницей зампреда правительства РФ Анастасий Алексеевой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал американского изобретателя Джина Спектора на два месяца.