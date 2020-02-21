Посольство США следит за процессом над американцем Джином Мироном Спектором. Ему окажут консульскую помощь.
Защита граждан США за рубежом — наш высший приоритет, — заявили «Интерфаксу» в американском посольстве.
В дипмиссии добавили, что окажут Спектору любую возможную консульскую помощь. При этом в консульстве заявили, что из соображений конфиденциальности не могут предоставить дополнительную информацию.
Отмечается, что Джин Спектор стал фигурантом дела о взяточничестве. Его подозревают в посредничестве между взяткодателем и бывшей советницей зампреда правительства РФ Анастасий Алексеевой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал американского изобретателя Джина Спектора на два месяца.
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