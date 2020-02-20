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Американец-изобретатель Джин Спектор стал фигурантом дела о взяточничестве. Суд арестовал его на два месяца.

Избрать в отношении гражданина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, — цитирует ТАСС решение суда.

Отмечается, что основной фигурант дела — бывший помощник заместителя председателя правительства РФ Анастасия Алексеева, посредником которой в получении взятки в 4 млн рублей и являлся Спектор.

Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

Известно, что Джин Спектор — изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний, а Алексеева на момент передачи денег была помощницей Аркадия Дворковича.

NEWS.ru информировал ранее, что за особо крупную взятку был задержан следователь СК по особо важным делам. Он получил 4,3 млн рублей на руки.