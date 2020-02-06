Стражи порядка задержали в Москве следователя по особо важным делам управления по СВАО по обвинению в получении взятки в 4,3 млн рублей.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске арестовали следователя за продажу материалов уголовного дела. По версии следствия, мужчину и ещё двоих участников сделки взяли при получении 500 тыс. рублей на каждого.
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. Управление ФСИН по Республике Мордовия сообщило, что у него случился конфликт с другим осуждённым, который перерос в драку.
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