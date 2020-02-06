https://static.news.ru/photo/42b9dde2-48d7-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стражи порядка задержали в Москве следователя по особо важным делам управления по СВАО по обвинению в получении взятки в 4,3 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, деньги следователю передал брат фигуранта одного из уголовных дел, которые расследовал мужчина. Они предназначались за непривлечение его к уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске арестовали следователя за продажу материалов уголовного дела. По версии следствия, мужчину и ещё двоих участников сделки взяли при получении 500 тыс. рублей на каждого.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. Управление ФСИН по Республике Мордовия сообщило, что у него случился конфликт с другим осуждённым, который перерос в драку.