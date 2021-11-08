Посольство России в Дании попыталось освободить задержанных россиян

Посольство России в Дании предпринимает попытки эвакуировать россиян, застрявших на задержанном судне «Академик Иоффе». При этом есть ряд сложностей, сообщают «Известия». Информация о задержании корабля подтвердилась 4 ноября. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 учёных.

По данным собеседника газеты, сложности в эвакуации российских граждан заключаются в отсутствии у них виз, а также в необходимости выдерживания десятидневного карантина для того, чтобы попасть в Россию.

Судном «Академик Иоффе» владеет Институт океанологии имени Ширшова. Российский корабль задержали в порту Скаген в связи с иском канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. По последним данным, фирма требует за освобождение «Академика Иоффе» $6,22 млн. Компания обосновывает свой иск тем, что в 2018 году судно село на мель и несколько часов находилось в таком положении.