Посольство России отреагировало на «захват» самолета в Казахстане Посольство РФ назвало противоречивой информацию о захвате самолета в Казахстане

Информация о захвате российскими пассажирами самолета в Казахстане является противоречивой, сообщили представители посольства России в республике. Дипломаты выяснили, что борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, летевший в Актобе из Стамбула, перенаправили в аэропорт Актау из-за нелетной погоды, передает ТАСС.

Посольство России в Казахстане проинформировано об опубликованном в некоторых Telegram-каналах противоречивом материале о «нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

Позднее в генконсульстве уточнили, что пассажиров все же удалось убедить покинуть самолет, внепланово севший в казахстанском Актау. Их направили в гостиницы под гарантии агента турецкого авиаперевозчика в Казахстане компании «Трансавиа».