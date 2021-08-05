Посол России в Каире рассказал о безопасности на курортах Египта

На курортах Египта меры безопасности усилены кардинально. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, пишет РИА Новости.

Мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности. Потому рассчитываем, что российских туристов, которые хорошо помнят традиционное египетское гостеприимство и очень соскучились по Красному мору, ожидает безопасный и комфортный отдых, — цитирует его агентство.

Борисенко напомнил, что Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с краснoморскими курортами Хургaда и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

Ранее российские туроператоры попросили власти страны возобновить чартерные рейсы в Египет. Об этом говорится в письменном обращении АТОР к главе оперштаба Татьяне Голиковой. Разрешения летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх добивались «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

Цена туров на курорты Египта для россиян в среднем составляет от 70 тысяч до 120 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Он отметил, что в настоящее время спрос у россиян на отдых в Египте высокий. Вице-президент ассоциации туроператоров считает, что при наступлении в Средиземноморье прохладной погоды турпоток станет увеличиваться.