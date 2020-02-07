https://static.news.ru/photo/2cf2a64a-496f-11ea-a2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам при планировании отдыха в Турции учесть климат страны, быть внимательнее на дорогах и не злоупотреблять системой «всё включено» в отелях.

<...> конечно, главный совет нашим туристам — при планировании отдыха учитывать, что Турция — это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в высокий сезон температуры превышают 40 градусов, — сказал Ерхов.

Он также посоветовал уделить особое внимание тому факту, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов даже на «зебре».

Как ранее писал NEWS.ru, почти половина россиян (43%) хотят выбрать место для отдыха, где полностью отсутствует доступ в Интернет.