Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам при планировании отдыха в Турции учесть климат страны, быть внимательнее на дорогах и не злоупотреблять системой «всё включено» в отелях.
<...> конечно, главный совет нашим туристам — при планировании отдыха учитывать, что Турция — это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в высокий сезон температуры превышают 40 градусов, — сказал Ерхов.
Он также посоветовал уделить особое внимание тому факту, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов даже на «зебре».
Как ранее писал NEWS.ru, почти половина россиян (43%) хотят выбрать место для отдыха, где полностью отсутствует доступ в Интернет.
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