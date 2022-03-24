«После объявления санкций многие госконтракты встали»

Кризис из-за ухода из РФ многих зарубежных компаний существенно изменил жизнь значительного числа отечественных предприятий, как находящихся в государственной собственности, так и частных, в особенности малый бизнес. Новые проблемы, связанные с отсутствием импортной продукции, напрямую коснулись и системы государственных и муниципальных закупок. О том, что происходит в этой сфере и что делать поставщикам и получателям услуг, в интервью NEWS.ru рассказал гендиректор компании, специализирующейся на помощи в сложных ситуациях при исполнении госконтрактов, Евгений Ландо.

— Как санкции повлияли на систему госзаказа в России? Кто в этой ситуации больше страдает — заказчики или исполнители?

— На сегодняшний день сложилась крайне неприятная ситуация, в которой как и государственные структуры, так и обычные граждане крайне сильно зависят от технологий, произведённых на территории других стран. В первую очередь с серьёзными трудностями столкнулись предприниматели и дистрибьюторы, занимающиеся поставками товаров из других стран, особенно пострадал IT-сектор. Серверы и комплектующие в Россию больше не поставляются в необходимых количествах, проблемы с поставкой мультимедиа-систем и IT-оборудования (хабы, свичи, оборудование для видео-конференц-связи, источников бесперебойного питания и так далее).

Дело в том, что все производители друг с другом тесно связаны. Например, в России есть заводы по производству автомобилей, но запчасти везут из Европы, Японии, Китая, США и так далее. В Китае есть предприятия, которые изготавливают ноутбуки, но процессоры, видеокарты, материнские платы в основном — американские. И проблема заключается в том, что производители комплектующих всегда следят за конечным потребителем, то есть отслеживается логистика вплоть до того, кто приобретает товар для пользования. Таким образом, даже китайские партнёры не могут производить отгрузку на территории РФ, боясь потерять контракты на поставку комплектующих.

Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Полагаю, что от этого страдают вообще все, заказчикам необходимо исполнение государственных контрактов, поставщикам нужна работа, возможность просчитать прибыль, что проблематично сделать из-за постоянно изменяющийся стоимости товаров и материалов, спрогнозировать поставку, иностранным партнёрам же нужен клиент из России.

— Насколько серьёзной является проблема исполнения госзаказа в современных условиях? Как это отразится на качестве услуг?

— После объявления санкций многие госконтракты встали из-за проблем с поставками товаров, запасных частей, комплектующих или резкого удорожания материалов. В связи с этим правительство уже приняло некоторые меры, разрешающие изменять существенные условия контракта, но из-за того, что все хотят обезопасить себя, в том числе и государственные заказчики, применяются они, мягко говоря, не часто. На сегодняшний день к нам уже обратились сотни поставщиков, которые бы хотели расторгнуть государственный контракт без ущерба для себя, что сделать крайне проблематично даже в условиях санкций. Ведь санкции не являются форс-мажорными обстоятельствами.

— Какие отрасли страдают больше всего?

— Здесь всё как обычно, страдают отрасли, завязанные на импорт. Только раньше они страдали от роста цен в рублёвом эквиваленте, теперь же добавились новые проблемы: невозможность поставить товар из-за рубежа в связи со сложностью оплаты в иностранной валюте и логистикой, невозможность поставлять товар из-за запрета реализации комплектующих на территории РФ либо нежелание иностранных поставщиков работать с «токсичными» российскими контрагентами. И в ряде случаев наблюдается рост стоимости в валюте.

В частности, у одного нашего клиента производитель из Чехии просто отказался работать с Россией, и теперь ему приходится искать замены, которые ещё необходимо согласовать с государственным заказчиком.

— Помимо санкций, какие факторы сегодня мешают исполнению государственных и муниципальных заказов? Какие проблемы усугубились или, может быть, наоборот, отпали?

— Больше всего страдает малый бизнес, не имеющий «подушки безопасности» и возможности просчитать, предвидеть, предугадать сложившуюся ситуацию, не обладающий достаточной юридической квалификацией для защиты своих интересов перед государственными заказчиками, Федеральной антимонопольной службой. Мы каждый день общаемся с поставщиками, которые столкнулись с трудностями при исполнении госзаказа, и заметили, что желающих «завязать» с бизнес-амбициями в течение последнего месяца с каждым днём всё больше и больше. Однако я сам лично считаю, что всё это временные трудности, которые будут решены в самое ближайшее время. Уже сейчас многие госзаказчики, когда размещают аукционные и конкурсные документации, учитывают факт сложившейся ситуации и перенаправляют свои потребности в сторону несанкционной продукции, поставщики продумывают различные системы и способы ввоза необходимого, но для налаживания логистических цепочек требуется время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Можно ли говорить о том, что происходящее в стране сделает систему госзаказа менее прозрачной и более коррупционной?

— Я считаю, что текущая обстановка на «прозрачность» системы государственного заказа никак не повлияет. Также полагаю, что у абсолютного большинства чиновников голова болит больше не о том, как «заработать», а о том, как вообще выполнить тот план закупок, который был запланирован на этот год, потому что текущая ситуация этому явно не способствует.

Тем не менее, конечно же, не исключаю попыток «нажиться» на горе других людей, но полагаю, что если это и будет происходить, то исключительно на низкоранговых уровнях.

— Что бы вы посоветовали компаниям, которые участвуют в системе госзаказа в нынешней ситуации? Как себя вести соискателям тендеров и тем, кто их организует?

— Я бы посоветовал более детально изучать условия контракта, условия технической документации на возможность исполнения в текущих реалиях, писать жалобы в Федеральную антимонопольную службу, если считаете, что заказчик требует что-то невозможное, незаконное. Если так получилось, что вы получили контракт с невыполнимыми условиями, не жалейте денег на юристов, которые смогут согласовать более выгодные условия или избавить вас от необходимости выполнять этот контракт. Необходимо помнить, что государственный заказ был и остаётся максимально привлекательным рынком для реализации своих товаров, работ и услуг.